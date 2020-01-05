نفسك تستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|نفسك تستثمرفى اكبر مول بالعاصمة الادارية امتلك محلك بالدور الثالث 21 م تشطيب رخام +محارة واستمتع بمشاهدة الغابات الأستوائية بمنطقة ROOF DECK أعلي المول وبأنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047806
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