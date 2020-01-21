نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate

(للبيع)
|جرب حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من نادى صحى ورياضى وعالم ديزنى ومولات تجارية وافخم المطاعم والكافيهات شقتك 170م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +ريسبشن ) على بعد دقائق من ارض المعارض وحى السفارات كل ده باطول فترة سداد واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وجرب حياة الرفاهية فى Town Gate بالعاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049828
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