نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate

جرب حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من نادى صحى ورياضى وعالم ديزنى ومولات تجارية وافخم المطاعم والكافيهات شقتك 170م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +ريسبشن ) على بعد دقائق من ارض المعارض وحى السفارات كل ده باطول فترة سداد واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وجرب حياة الرفاهية فى Town Gate بالعاصمة الجديدة