نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

جرب حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من نادى صحى ورياضى وعالم ديزنى ومولات تجارية وافخم المطاعم والكافيهات شقتك 170م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +ريسبشن ) على بعد دقائق من ارض المعارض وحى السفارات كل ده باطول فترة سداد واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وجرب حياة الرفاهية فى Town Gate بالعاصمة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 213,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049828
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت ومن غير اي تفكير وشقتك 180م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات - في القاهرة مصر

امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات جمب شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك شقة في كمبوند green .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: 📍اقوووي العرووض بالعاام الجديد - في القاهرة مصر

📍اقوووي العرووض بالعاام الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: بموقع حيوى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بموقع حيوى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بموقع حيوي جدا فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات عيادات ومطاعم وجيم ونادى رياضى وملاهى و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 155م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قريب من الكتدرائية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

21/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقق سكنية بأميز مناطق التجمع الخامس للإيجار - في القاهرة مصر

شقق سكنية بأميز مناطق التجمع الخامس للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

توجد شقق سكنية للإيجار قانون جديد تبدأ من 4500ج بأميز المواقع والكمبوندات والفيلات بالتجمع الخامس ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عايز تغير حياتك للأحسن امتلك شقة في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تغير حياتك للأحسن امتلك شقة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وغير حياتك للأحسن وعيش وسط الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ارضي بجنينة واستمتع بحفلات الشواء بخصوصية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ارضي بجنينة واستمتع بحفلات الشواء بخصوصية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي هتمتلك شقتك ارضي بجنينة عشان تعرف تعمل حفلات الشواء براحتك وتعزم صحابك وعيلتك في الجنينة وسط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة جمب الخدمات يعني مش هتحتاج لاي حاجة - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة جمب الخدمات يعني مش هتحتاج لاي حاجة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاسترخاء وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: بالمساحة المناسبة ليك هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بالمساحة المناسبة ليك هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بالمساحة المناسبة ليك ولاسرتك وقريب من مطاعم وكافيهات ونادى صحى ورياض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: وسط السفراء والدبلوماسيين امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

وسط السفراء والدبلوماسيين امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط السفراء والدبلوماسيين امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة بجاردن خاص 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: بتفكر تسكن فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

بتفكر تسكن فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتفكرش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر وتشطيب كامل 220م (3 غرف نوم منهم غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: 📍بأأأسعااار مميزة جدا من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

📍بأأأسعااار مميزة جدا من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه140 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: فيوك 65 فدان امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد مع ساويرس - في القاهرة مصر

فيوك 65 فدان امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد مع ساويرس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتمتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد وعيش وسط ارقي مجتمع في مصر ووسط ومساحات واسعة من الاند سكيب وح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

18/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager