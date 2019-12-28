نعمل مخططات تنفيذي بعد تصميم 3d

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تفاصيل الإعلان
تقدم لكم خدماتنا في التصاميم الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افراح - غرف نوم -غرفة احتماع - مطابخ - غرفة جلوس - تصميم داخلي - اعداد التصاميم لطلب تصميم واجهة او تصميم ديكورات داخلية وخارجية يرجى الاتصال عـلـى الأرقـام المـدونـة أدنـاه أو مراسلتنا علـى وتس اب لهاتف : 00962775335344
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 00962775335344

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: .- .
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046785
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص على بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين

عرض خاص على بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين

(للبيع)

عرض خاص من شركة رحاب التنمية على بوابات دخول الافراد والموظفين للمصالح الحكومية والبنوك والوزارات بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: تنازل عن سائق

تنازل عن سائق

(فرص)

سائق عائلة سوداني للتنازل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

(للبيع)

يستخدم النظام لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد عل.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

28/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المحاسبي

اجهزة الكاشير المحاسبي

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود من اهم الادوات التي تخدم بيئة العمل التي تتطلب سرعة اصدار الفواتير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

28/12/2019
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفن.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

28/12/2019
صورة الاعلان: عرض خاص على جهاز تفتيش الأشخاص اليد,وى لكشف الاسلحة او الخدرات

عرض خاص على جهاز تفتيش الأشخاص اليد,وى لكشف الاسلحة او الخدرات

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية عرض خاص على جهاز تفتيش الأشخاص اليدوى جهاز تفتيش الأشخاص ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2019
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صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

26/12/2019
صورة الاعلان: عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف للوزارات وأماكن العمل

عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف للوزارات وأماكن العمل

(للبيع)

عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف من شركة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية اجهزة بصمة / اجهزة حضور وان.
العنوان:

الرياض - السعودية

8 ريال

26/12/2019
صورة الاعلان: اثاث الفنادق والشقق المفروشة

اثاث الفنادق والشقق المفروشة

(للبيع)

يعد مصنع مارفيل هوم (عبد الرحمن صالح العقيل) من أفضل وأحدث واشمل مصانع المملكة اثاث شامل (غرف نوم فر.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 ريال

25/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

تحتوى أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات على مستشعرات أرضية يتم الإعتماد عليها لتوفير مستوى متقدم م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مدرس تربية فنية

مطلوب مدرس تربية فنية

(فرصة عمل)

مؤسسة تنظيم معارض وفعاليات ثقافي بحاجة الى معلم تربية فنية ( متعاون ) خلال الفترة المسائية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

24/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

جهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

24/12/2019
صورة الاعلان: تنازل عن سواق

تنازل عن سواق

(فرصة عمل)

سائق سوداني للتنازل في مدينة الرياض.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: ورق حراري للطباعه

ورق حراري للطباعه

(للبيع)

توفر مؤسسة رحاب التنمية للانظمة ورق رول طباعة حراري لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير المقاس الصناعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

24/12/2019
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