نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجاحنا يتوفر لدينا عاملات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409