نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي - in Amman Jordan

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نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجاحنا يتوفر لدينا عاملات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246728
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Price
Posting Date
Ad Photo: لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه - in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه

(For Sale)

- in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة - in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة

(For Sale)

- in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي - in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق - in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق

(For Sale)

- in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عاملاتنا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك - in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي ع.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا - in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا - in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل، .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

16/10/2023
Ad Photo: النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا - in Amman Jordan

النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

16/10/2023
Ad Photo: الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف - in Amman Jordan

الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا و جربي الخبرة و ال.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

15/10/2023
Ad Photo: الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - in Amman Jordan

الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

15/10/2023
Ad Photo: من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا - in Amman Jordan

من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا عاملتك صارت متوفرة بنظام اليومي و الاسبوعي و الشه.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

13/10/2023
Ad Photo: خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان - in Amman Jordan

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان

(For Sale)

- in Amman Jordan

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تختاري يوم ورح .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

11/10/2023
Ad Photo: عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا - in Amman Jordan

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا بتوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايضآ نوف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

10/10/2023
Ad Photo: تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك - in Amman Jordan

تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكلفة 25.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

9/10/2023
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