نظرتك للمستقبل هتختلف بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|خلى نظرتك مختلفة للمستقبل وامتلك شقة بمقدم مش كبير فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة و قريب من حى السفارات شقتك 187 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) و استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 176 الف مقدم والباقى بالتقسيط بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بتاون جيت لمستقبل افضل ليك ولعيلتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082894
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