نظرتك للمستقبل هتختلف بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

خلى نظرتك مختلفة للمستقبل وامتلك شقة بمقدم مش كبير فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة و قريب من حى السفارات شقتك 187 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) و استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 176 الف مقدم والباقى بالتقسيط بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بتاون جيت لمستقبل افضل ليك ولعيلتك