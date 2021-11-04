نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل K14 PRO

(للبيع)
|Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Display: 2.8 inch TFT screen •Communication: TCP/IP, USB host
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110970
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