(للبيع)
|نظام حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف P160 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: -Palm Capacity: 600 (Standard ) -Fingerprint Capacity: 3,000 -Record Capacity: 10,000 (Optional( -Communication: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071136
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
اتصل
اتصل
10 جنيه
اتصل
اتصل
10 جنيه
10 جنيه