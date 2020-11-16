نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

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نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف K50 للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072666
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اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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16/11/2020
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وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
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