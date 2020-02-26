نظام انتظار العملاء اللاسلكي

(للبيع)
|بادر بشراء منتجانا الذي يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت الانتظار والسرعة وارضاء العميل ويربط جميع شبكات الانتظار ببعضها ويوجد لدينا أفضل الأسعار والماركات والانواع ولدينا شحن وتركيب وصيانة فروعنا الرياض- القصيم – جدة – الخبر- خميس مشيط ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|966501194443
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054556
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5 دولار
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5 دولار
8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال
2 ريال