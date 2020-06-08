نظام النقليات الملاذ

ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و الصيانة المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم النقليات عقود وأوامر النقل أرصدة العملاء م.غفار بشير اتصال او وتساب 00966593000975 Gbo.sa@almotkamel.com