نظام النقليات الملاذ

(للبيع)
|ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و الصيانة المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم النقليات عقود وأوامر النقل أرصدة العملاء م.غفار بشير اتصال او وتساب 00966593000975 Gbo.sa@almotkamel.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتكامل العالمي
|التليفون:
|966593000975
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|العنوان:
|dammam- الرياض, الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061035
(للبيع)- في الشرقية السعودية
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(للبيع)- في الشرقية السعودية
اتصل
(للبيع)- في الشرقية السعودية
اتصل
(للبيع)- في الشرقية السعودية
اتصل
(للبيع)- في الشرقية السعودية
اتصل
(للبيع)- في الشرقية السعودية
اتصل