نظام الملاذ للنقل

(للبيع)
|نظام الملاذ ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و الصيانة المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم النقليات عقود وأوامر النقل أرصدة العملاء تواصل 0966593000975
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتكامل العالمي
|التليفون:
|0593000975
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|العنوان:
|dammam- dammam
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059405
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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