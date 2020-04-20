نظام الملاذ للنقل

(للبيع)
|خصومات كبرى . . . ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و الصيانة المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم النقليات عقود وأوامر النقل أرصدة العملاء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتكامل العالني
|التليفون:
|966920017800
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dammam- dammam
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058901
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال