نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات - في الحدود الشمالية السعودية

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خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم المقاولات إدارة المشاريع مقاولي الباطن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المتكامل العالمي
التليفون: 966593000975

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العنوان: الدمام- الدمام
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058639
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور

(للبيع)

برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواص.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

30/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/4/2020
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مب.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4-

(للبيع)

للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4- رقم العرض هو 421139 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: مصنع تحليه المياه ببيتك

مصنع تحليه المياه ببيتك

(للبيع)

*مصنع تحلية مياه في منزلك* احصل على مصنع تحلية مياة داخل منزلك ولا داعي لشراء المياة من خارج المنزل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

25/4/2020
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صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون للمساعدة في إعداد الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845mp4 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم ا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

23/4/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع م.

اتصل

23/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون في إعداد الابحاث والتقارير الجامعية ، وعروض البوربوينت ، الترجمة المتخصصة ، والمساعدة في إعد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/4/2020
صورة الاعلان: GhKh - عالم التقنية

GhKh - عالم التقنية

(للبيع)

GhKh - عالم التقنية من نحن منشأة تهتم بكل ماهو جديد في عالم التقنية بجودة ومواصفات عالية. خدماتنا .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/4/2020
صورة الاعلان: افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور

افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور

(للبيع)

افضل واقوي عروض رمضان علي منتجات البشرة والشعر و الجلد والعطور وجميع مستحضرات التجميل خصومات تصل ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/4/2020
صورة الاعلان: تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

(للبيع)

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا

للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا

(للبيع)

للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

20/4/2020
صورة الاعلان: للبيع شاحنه howo مستعمل بحالة ممتازة 375 حصان (6*4) . مكيف

للبيع شاحنه howo مستعمل بحالة ممتازة 375 حصان (6*4) . مكيف

(للبيع)

للبيع شاحنه howo مستعمل بحالة ممتازة 375 حصان (6*4) . مكيف موديل : 2015 رقم العرض : 414158 الجير بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/4/2020
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