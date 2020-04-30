نظام الـملاذ (ERP) لشركات المقاولات

(للبيع)
|خصومات كبرى . . . تسعير المشاريع عقود المقاولات المشتريات استلام وصرف المواد المستخلصات المحاسبة شئون الموظفين الأصول الثابتة قسم المقاولات إدارة المشاريع مقاولي الباطن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المتكامل العالمي
|التليفون:
|966593000975
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058639
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
100 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال