نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف UFace 402 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Face Capacity:3000 (1:N) •Fingerprint Capacity: 4000. •ID Card Capacity: 10,000 •Record Capacity:100,000 •Communication: