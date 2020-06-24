نظافة واجهات

(للبيع)
|مجموعة المهندس تقدم لسيادكم بعض اعمالها في تنظيف الواجهات العالية الزجاجية والكلادين والرخام وجميع الواجهات المسطحة والبومبيه بجميع المعدات اللازمة الهيدروليك والمانوال والاسبايدر والسلالم المتحركة اسعار خاصة خارج المنافسه .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس جروب لادارة المنشأت
|التليفون:
|01015330020
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين - الجيزة- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061423
اتصل
اتصل
289,000 جنيه
735,000 جنيه
231,000 جنيه
1,111 جنيه
80,000 جنيه
135,000 جنيه
475,000 جنيه
171,000 جنيه
225,000 جنيه
318,000 جنيه
200,000 جنيه
427,000 جنيه
179,000 جنيه