نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه - في مكة السعودية

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نسعد دائمآ بزيارتكم !!! نقدم خدماتنا !!! ونشارككم افراحكم !!! إن كنت تبحث عن التسلية الآمنة ، فأنت في المكان الصحيح نقدم لك العديد من أنواع الألعاب الهوائية والمائية التي يمكنك إستعمالها في باحة منزلك أو في الأماكن العمومية أو في الاستراحات والمنازل والقصور والمدارس والمراكز الترفيهية #ملاعب صابونيه #نطيطات #زحاليق مائيه #زحاليق جافه #زحاليق عاديه #زحاليق بنطيطه #زحاليق بحوض مويه #زحليقه مع ملعب صابوني #متاهات #نطانيط #العاب اطفال وجميع المقاسات متوفره وبأسعار مناسبه جده/0558052887
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاب صابونيه
التليفون: 0558052887

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جده- جده
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099805
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