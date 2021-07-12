نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

(للإيجار)
|نسعد دائمآ بزيارتكم !!! نقدم خدماتنا !!! ونشارككم افراحكم !!! إن كنت تبحث عن التسلية الآمنة ، فأنت في المكان الصحيح نقدم لك العديد من أنواع الألعاب الهوائية والمائية التي يمكنك إستعمالها في باحة منزلك أو في الأماكن العمومية أو في الاستراحات والمنازل والقصور والمدارس والمراكز الترفيهية #ملاعب صابونيه #نطيطات #زحاليق مائيه #زحاليق جافه #زحاليق عاديه #زحاليق بنطيطه #زحاليق بحوض مويه #زحليقه مع ملعب صابوني #متاهات #نطانيط #العاب اطفال وجميع المقاسات متوفره وبأسعار مناسبه جده/0558052887
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاب صابونيه
|التليفون:
|0558052887
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|العنوان:
|جده- جده
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099805
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