نش رفع الاثاث بفيصل والهرم والجيزة

اهلا ومرحبا بكم فى شركة نقل العفش بالقاهرة نحن نقدم افضل شركة نقل اثاث بافضل الاسعار تعمل الشركة على توفير افضل خدمة من اجل راحة العميل وكذلك نستخدم ونش رفع وانزال الاثاث فى الاماكن الضيقة والمرتفعة01020595010 سيارات نقل مجهزة خصيصا لعملية نقل الاثاث نجارين فك وتركيب عمالة مدربة وحترفة فنى تكييف وكهرباء فريق تغليف متكامل وتقوم الشركة بفك وتركيب جميع قطع الاثاث مهما كان نوعها ويتابع العمل رئيس العمال الذى يشرف عليهم اثناء العمل حتى يطمان على المنقولات بنفسة حتى تصل الى العميل نحن نعمل جاهدين لت