نش رفع الاثاث بفيصل والهرم والجيزة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نش رفع الاثاث بفيصل والهرم والجيزة - في القاهرة مصر

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اهلا ومرحبا بكم فى شركة نقل العفش بالقاهرة نحن نقدم افضل شركة نقل اثاث بافضل الاسعار تعمل الشركة على توفير افضل خدمة من اجل راحة العميل وكذلك نستخدم ونش رفع وانزال الاثاث فى الاماكن الضيقة والمرتفعة01020595010 سيارات نقل مجهزة خصيصا لعملية نقل الاثاث نجارين فك وتركيب عمالة مدربة وحترفة فنى تكييف وكهرباء فريق تغليف متكامل وتقوم الشركة بفك وتركيب جميع قطع الاثاث مهما كان نوعها ويتابع العمل رئيس العمال الذى يشرف عليهم اثناء العمل حتى يطمان على المنقولات بنفسة حتى تصل الى العميل نحن نعمل جاهدين لت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010

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العنوان: التجمع الخامس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/2/2020
رقم الإعلان: 2051935
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