نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

(للشراء (مطلوب))
|مطلوب ساعات أو أقلام ماركة Rolex / monat blanc / BREITLING/ Cartier / Mont Blanc / Ebel / Patek Philippe / Vacheron / sheaffer/ Parker / غيرها من الماركات العالمية يفضل التواصل واتس اب 01004479386
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|01004479386
|التليفون:
|01004479386
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111825
1,000 جنيه
1,400 جنيه
10,000 دولار
650 جنيه
3,000 جنيه
30,000 جنيه
50,000 جنيه