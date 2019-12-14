نستقدم لكم من المغرب العمالة الحرفية من مختلف المجالات ولهم خبرة عالية

(فرصة عمل)
|شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - فني ألومينيوم - فني تكييف - معلم طابوق وبلاستر - نجار وصباغ موبيليا - معلم كهرباء مباني - سباك - نجارين وحدادين مسلح - لحمامين وغيرهم من العمالة المغربية الحرفية والمهنية شركة النخبة المغربية ترحب بطلباتكم فلا تترددوا في الاتصال بنا / موبايل + واتساب: 00212680352562 00212680352557 الثابت 00212524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046333
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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