نستقدم لكم من المغرب العمالة الحرفية من مختلف المجالات ولهم خبرة عالية

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - فني ألومينيوم - فني تكييف - معلم طابوق وبلاستر - نجار وصباغ موبيليا - معلم كهرباء مباني - سباك - نجارين وحدادين مسلح - لحمامين وغيرهم من العمالة المغربية الحرفية والمهنية شركة النخبة المغربية ترحب بطلباتكم فلا تترددوا في الاتصال بنا / موبايل + واتساب: 00212680352562 00212680352557 الثابت 00212524475826
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046333
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