نزود الاسر بالشغالات راعيات المسنين والمربيات لجميع المحافظات

(Job request)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
نزود الاسر بالشغالات راعيات المسنين والمربيات لجميع المحافظات 01234505999 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من الع
Contact The Advertiser:
Contact Name: الوطنية للخدمات
Telephone: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246713
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: مكتب للشغالات و راعيات المسنين و الاطفال لكافة المحافظات - in Alexandira Egypt

مكتب للشغالات و راعيات المسنين و الاطفال لكافة المحافظات

(Job request)

- in Alexandira Egypt

مكتب للشغالات و راعيات المسنين و الاطفال لكافة المحافظات01017902000 جميع انواع الخدم والشغالات الاجن.
Location:

Alexandira - Egypt

1,000 Pound

14/10/2023
Ad Photo: عاملة منزلية امينة وملتزمة تبحث عن العمل فورا لدى اسرة كريمة - in Alexandira Egypt

عاملة منزلية امينة وملتزمة تبحث عن العمل فورا لدى اسرة كريمة

(Job request)

- in Alexandira Egypt

عاملة منزلية امينة وملتزمة تبحث عن العمل فورا لدى اسرة كريمة خبرة في النظافة والطبخ وتربية الاطفال و.
Location:

Alexandira - Egypt

2,000 Pound

5/10/2023
Ad Photo: الشركة العالمية لتوظيف العمالة - in Alexandira Egypt

الشركة العالمية لتوظيف العمالة

(Job request)

- in Alexandira Egypt

الشركة العالمية للخدمات وتوظيف العمالة الشركة العالمية للخدمات تعمل لخدمتكم لتوفير شتى الاعمال فى شت.
Location:

Alexandira - Egypt

1,000 Pound

26/9/2023
Ad Photo: الشركة العالمية لتوظيف العمالة - in Alexandira Egypt

الشركة العالمية لتوظيف العمالة

(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مطلوب مندوب مبيعات خريج تعليم عالى يفضل من سكان شرق الاسكندرية لا يطلب الخبرة القدره على الاقناع مو.
Location:

Alexandira - Egypt

200 Pound

19/9/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager