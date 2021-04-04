نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

(للبيع)
|نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة المنزلية للأسر مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة الممرضات بالضمانات نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة 01017902000 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات 01126700074 الوطنية لرعاية المسنين بمنازلهم ورعاية المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة 01126700074 شركة الوسام الوطنية توفر عاملات النظافة المنزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنيه للحدمات
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- الدوحه
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096381
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