نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات (

(للبيع)
|"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة توظيف مربيات وشغالات وطباخات وراعيات مسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060 - 01557760999 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100669
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5,000 جنيه
2,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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2,000 جنيه