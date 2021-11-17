نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب

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صورة الاعلان: نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب - في القاهرة مصر

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نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة بنصف الثمن لدينا خدمة مكافحة الحشرات والقوارض بالضمانات وبدون رائحة وبدون مغادرة المنزل لجميع المناطق خدمة 24 ساعة . متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: التجمع الخامس- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112274
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house - في القاهرة مصر

سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طلبك عندنا " royal house servise للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر " خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

53,241 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين ونوفر الساعى نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات - في القاهرة مصر

نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب الوفاء سيرفس للخدمات المنزليه01275550242 محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في القاهرة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house - في القاهرة مصر

سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house لخدمات التنظيف والرعاية ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: royal house service لتوفير العمالة المنزلي - في القاهرة مصر

royal house service لتوفير العمالة المنزلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طلبك عندنا " royal house servise للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر " خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: نوفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات والطباخات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات والطباخات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات والطباخات لكافة المحافظات01150677478 نوفر خادمات وشغالات مربي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

12/10/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/9/2021
صورة الاعلان: الوفاء لتوظيف العمالة المنزلية من الاجانب والمصريات خدم شغالات - في القاهرة مصر

الوفاء لتوظيف العمالة المنزلية من الاجانب والمصريات خدم شغالات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الوفاء لتوظيف العمالة المنزلية من الاجانب والمصريات خدم شغالات نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/9/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

الوفاء هوم كير للخدمات المنزلية الشاملة 01275550242 نوفر خدمات العمالة المنزلية للأسرفقط نوفر بالضم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/9/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/9/2021
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات01150677478 كلين لتوفير الخدم والشغالات - و ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/9/2021
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