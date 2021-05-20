نجيل صناعي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عامل الأمان و السلامة للأطفال وايضا المحافظة على العاب المناطق الخارجية و متوفر بكثافات مختلفة من 6 الى 50 مم بجوده عالية لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #نجيل_صناعي #ملاعب_أطفال #يونيتد_تويز #نجيل #لاند_سكيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بونايتد تويز
التليفون: 19810

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العنوان: الهرم- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094633
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني - في القاهرة مصر

كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري -.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم خاص بماس ايجيبت في رمضان 🌙🌙 -☑️تصميم 3D لوحدتك السكنية فى حاله ال.
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القاهرة - مصر

1 جنيه

6/5/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

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⬅️خصم خاص بماس ايجيبت في رمضان 🌙🌙 -☑️تصميم 3D لوحدتك ال.
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1 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

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اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙 -تصميم 3D لوحدتك السكنيةفى حاله التنفيذمجانا - خصم 20% على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙🌙 ماس ايجيبت بتهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان ال.
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1 جنيه

19/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙🌙 ماس ايجيبت بتهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان ال.
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القاهرة - مصر

1 جنيه

15/4/2021
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت اسم له تاريخ اقوي عروض التشطيبات في مصر بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعلي .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

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ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد ا.
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1 جنيه

7/4/2021
صورة الاعلان: التميز والرقي في الديكور والتشطيبات من تروهوم - في القاهرة مصر

التميز والرقي في الديكور والتشطيبات من تروهوم

(للبيع)

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طبعاً مش كل التشطيب بيكون في تميز وإبداع وألوانه متناسقة ومريحة للعين وأكيد كلنا عارفين إن الديكور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

4/4/2021
صورة الاعلان: المهندس لادارة المنشأت - في القاهرة مصر

المهندس لادارة المنشأت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معانا بس هتلاقي كل جديد ف عالم الباركيه كل اللي عليك تكلمنا واحنا علينا الباقي كل الالوان والانواع .
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

4/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

⭐مع ماس ايجيبت ⭐ - اقل مده للتنفيذ مع اعلي مستوي من الجودة والاتقان - التزام تام بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/4/2021
صورة الاعلان: تركيب الواح البولى كربونيت والاكريليك بمصر - في القاهرة مصر

تركيب الواح البولى كربونيت والاكريليك بمصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Silk Road Trading Egypt poly carbonate - تركيب الواح البولى كربونيت شركه سيلك رود تريدنج - توريد وتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/3/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت تشطيب فندقي A CLASS اعلي مستويات الجودة والحرفيه اذا كنت تبحث عن اسم له تاريخ فى مجال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/3/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/3/2021
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قواطيع حمامات hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس تقدر تشوف نتيجتها من اول اتفاق عمل وكمان تقدر تتحكم بالونها المختلفه بذوقك واختيارك وحسب د.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/3/2021
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