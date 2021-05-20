ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عامل الأمان و السلامة للأطفال وايضا المحافظة على العاب المناطق الخارجية و متوفر بكثافات مختلفة من 6 الى 50 مم بجوده عالية لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #نجيل_صناعي #ملاعب_أطفال #يونيتد_تويز #نجيل #لاند_سكيب