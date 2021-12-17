نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)
|نتوفر على نادلات و طباخات جنسيات مغربية والاستقدام في اسرع وقت . لدينا عمالة مميزة من جميع التخصصات ذكور و انات جاهزين للسفر نحن نوفر لكم كل ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية نحن نعتبر الأفضل و الاسرع في الاستقدام و تعاملنا مع اكبر الشركات يثبت اننا الافضل بفضل الله لكل من يرغب في استقدام عمالة من المغرب ما عليه الا التواصل معنا على الهاتف : 00212707058384 و سنرسل لكم كل ما تحتاجون في اسرع وقت . لسنا الوحيدين لكننا الأفضل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
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|العنوان:
|- اق
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116276
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