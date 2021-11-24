نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)
|للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
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|العنوان:
|- اق
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115526
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