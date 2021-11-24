نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - اق
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2021
رقم الإعلان: 2115526
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صورة الاعلان: طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

جوهرة المغرب للاستقدام توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربيه رجال ونساء .
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24/11/2021
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