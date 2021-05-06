نتوفر على نادلات وطباخات مغربيات جاهزات للعمل بدول الخليج

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جوهرة المغرب للاستقدام نتوفر على نادلات و طباخات جنسيات مغربية والاستقدام في اسرع وقت . لدينا عمالة مميزة من جميع التخصصات ذكور و انات جاهزين للسفر نحن نوفر لكم كل ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية نحن نعتبر الأفضل و الاسرع في الاستقدام و تعاملنا مع اكبر الشركات يثبت اننا الافضل بفضل الله لكل من يرغب في استقدام عمالة من المغرب ما عليه الا التواصل معنا على الهاتف : 00212707058384 و سنرسل لكم كل ما تحتاجون في اسرع وقت . لسنا الوحيدين لكننا الأفضل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097025
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لذيه وظائف شاغرة بالمسميات التالية - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لذيه وظائف شاغرة بالمسميات التالية

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

#offre_demploi_Qatar *فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لذيه وظائف شاغرة بالمسميات التالية : #مقدمات_طعام.
القسم: 

1 ريال

6/5/2021
صورة الاعلان: *مطلوب متخصصين باريستا للعمل بمقهى راقي (Coffee shop) بالمملكة العربية ال - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

*مطلوب متخصصين باريستا للعمل بمقهى راقي (Coffee shop) بالمملكة العربية ال

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

**مطلوب متخصصين باريستا للعمل بمقهى راقي (Coffee shop) بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #مت.
القسم: 

14,000 ريال

6/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

*مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية #السعودية بالمسمى التالي. **شيف حلويات تخصص كيك.
القسم: 

14,000 ريال

4/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب شيف حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية #السعودية بالمسمى التالي. **شيف مخبوزات وحلويات .
القسم: 

1 ريال

4/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بانكت شيف للعمل بفندق راقي 5 نجوم بدولة قطر - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب بانكت شيف للعمل بفندق راقي 5 نجوم بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

فندق راقي 5 نجوم بدولة قطر لديه شواغر وظيفية بالمسميات التالية : #بانكت_شيف #banquet_chef الشروط ا.
القسم: 

1 ريال

19/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager