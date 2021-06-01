نايل تاور العاصمة الإدارية |Nile Developments

نايل تاور العاصمة الإدارية الجديدة أفضل الفرص الاستثمارية بالعاصمة الادارية أعلنت مجموعة النيل للاستثمار العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع تجاري إداري طبي فندقي إطلالة متميزة على النهر الأخضر مباشرة وهو يعد باكورة مشروعاتها بالعاصمة الجديدة استعدو لاقوي مشروع مع الاختلاف المميز في التصميم. المعني الحقيقي للاختلاف في الداون دوان… اكبر برج اداري وتجاري وطبي واستوديوهات فندقيه للحجز والاستفسار 01119811423