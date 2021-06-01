(للبيع)
|نايل تاور العاصمة الإدارية الجديدة أفضل الفرص الاستثمارية بالعاصمة الادارية أعلنت مجموعة النيل للاستثمار العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع تجاري إداري طبي فندقي إطلالة متميزة على النهر الأخضر مباشرة وهو يعد باكورة مشروعاتها بالعاصمة الجديدة استعدو لاقوي مشروع مع الاختلاف المميز في التصميم. المعني الحقيقي للاختلاف في الداون دوان… اكبر برج اداري وتجاري وطبي واستوديوهات فندقيه للحجز والاستفسار 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نايل تاور العاصمة الإدارية |Nile Developments
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|نايل تاور العاصمة الإدارية |Nile Developments- نايل تاور العاصمة الإدارية |Nile Developments
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095818
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11,762 جنيه
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