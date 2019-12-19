ناصية 595 م مرحلة 5 بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ناصية 595 م مرحلة 5 بيت الوطن اكتوبر ارض بمشروع بيت الوطن اكتوبر المرحلة الخامسة بجوار جامعة القاهرة وميدان جهينة ومول العرب الارض مستلمة وحاهزة للبناء مساحة 595 متر ناصية ممر ودابل فيس مدفوع 65000 دولار (مقدم + اول قسط) مطلوب اجمالى 2,650,000 جنيه (المدفوع + الاوڨر) لمزيد من التفاصيل والعروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: b
التليفون: 01122957722

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العنوان: - f
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045681
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15/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 622م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض 622م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده ارض للبيع بحى ال اب تاون حاليا بالقرب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده - في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده ارض للبيع بحى ال اب تاون حاليا بالقرب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده - في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض 621م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر الجديده ارض للبيع بحى ال اب تاون حاليا بالقرب.
العنوان:

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15/12/2019
صورة الاعلان: ارض 620م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض 620م للبيع بارض الرقابه الاداريه ب مدينه 6 أكتوبر

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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15/12/2019
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