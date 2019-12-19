(للبيع)
|ناصية 595 م مرحلة 5 بيت الوطن اكتوبر ارض بمشروع بيت الوطن اكتوبر المرحلة الخامسة بجوار جامعة القاهرة وميدان جهينة ومول العرب الارض مستلمة وحاهزة للبناء مساحة 595 متر ناصية ممر ودابل فيس مدفوع 65000 دولار (مقدم + اول قسط) مطلوب اجمالى 2,650,000 جنيه (المدفوع + الاوڨر) لمزيد من التفاصيل والعروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|b
|التليفون:
|01122957722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- f
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045681
5,500 جنيه
1,350,000 جنيه
200,000 جنيه
200,000 جنيه
650,000 جنيه
850,000 جنيه
1 جنيه
4 جنيه
5 جنيه
3 جنيه
2 جنيه
2 جنيه
1 جنيه
4 جنيه
1 جنيه