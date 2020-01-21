(للبيع)
|ناصية عالرئيسى مسلسل 5 اجتماعى جنوب الواحات ارض للبيع مسلسل 5 اسكان اجتماعى قرعة 2016 بحدائق اكتوبر جنوب طريق الواحات وامام معسكر الجيش بجوار أشجار سيتى - كمبوند دار مصر - ويست اوراسكوم - الارض ناصية - على الشارع الرئيسى مباشرة - المساحة 276 متر - مدفوع 85000 جنيه (25%) - استلام 2020 - باقى 3 اقساط سنوية - مطلوب 650 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 Ramcees Real Estate شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية - مدينة 6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|c
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- c
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|675,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049882
675,000 جنيه
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