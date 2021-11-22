ميوان باركود لكتروني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميوان باركود لكتروني - في السعودية

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ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت ومحلات العطارة والمطاعم وخلافة يزن حتى 30 كيلوا جرام ميزان حساس للغاية وله قدرة كبيرة على تحمل العمل الشاق صيانة لمدة عامين وبرمجة مجانية #ميزان باركود #ميزان ديجيتال #ميزان الكتروني #أسعار الموازين الباركود #مستلومات مطاعم #كاشير فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0558860700- الرياض
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112246
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