ميوان باركود لكتروني

(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت ومحلات العطارة والمطاعم وخلافة يزن حتى 30 كيلوا جرام ميزان حساس للغاية وله قدرة كبيرة على تحمل العمل الشاق صيانة لمدة عامين وبرمجة مجانية #ميزان باركود #ميزان ديجيتال #ميزان الكتروني #أسعار الموازين الباركود #مستلومات مطاعم #كاشير فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|0558860700- الرياض
الجيزة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112246
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار