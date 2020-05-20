(للإيجار)
|محتاج ميني ماركت ويكون كام من 110الي 50متر او 70م وبه اررف مستعمله او جديده تكون بسعر في متاول اليد ولو من طابقين يكون افضل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو
|التليفون:
|01150245097
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|العنوان:
|مدينه نصر- العاشر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2060021
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