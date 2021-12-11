ميني باص سياحى ميتسوبيشي للايجار

(مطلوب للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
اجر ميني باص 28 راكب مع شركة ليموزين مصر باقل وارخص الاسعار وبخصم 10% عمل رحلات سياحية داخل وخارج القاهرة يتميز ميني باص ميتسوبيشي تتسع ل 28 راكب كراسى مريحة ومكيف امامى وخلفى كما مزودة بشاشات لترفية علي عملائنا طوال الرحلة ومعقمة طبقا لتعليمات وزراة الصحة حفاظا علي سلامتك . لدينا سائقين علي اعلي مستوي واعلى درجة من الكفاءة ولديهم دراية بسير الطرق وكيفية السير . للحجز والاستفسار عن طريق :01003203210 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص :6 م علي مدار 24 ساعة لتقديم افضل خدمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01009915444

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114767
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اتوبيس 50 للايجارلرحلات الداى يوز

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر اتوبيس سياحى لرحلات الداي يوز وبخصم 10% كل جمعة اجر اتوبيس سياحى مع شركة ليموزين مصر وانت مطمن.
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صورة الاعلان: ايجار اتش وان 7 فرد | خدمات ليموزين - في القاهرة مصر

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21/9/2021
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