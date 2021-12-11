ميني باص سياحى ميتسوبيشي للايجار

اجر ميني باص 28 راكب مع شركة ليموزين مصر باقل وارخص الاسعار وبخصم 10% عمل رحلات سياحية داخل وخارج القاهرة يتميز ميني باص ميتسوبيشي تتسع ل 28 راكب كراسى مريحة ومكيف امامى وخلفى كما مزودة بشاشات لترفية علي عملائنا طوال الرحلة ومعقمة طبقا لتعليمات وزراة الصحة حفاظا علي سلامتك . لدينا سائقين علي اعلي مستوي واعلى درجة من الكفاءة ولديهم دراية بسير الطرق وكيفية السير . للحجز والاستفسار عن طريق :01003203210 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص :6 م علي مدار 24 ساعة لتقديم افضل خدمة