ميكروباص 7 راكب للايجار

(للإيجار)
|عمر وكريم للمشواير الخاصه اي حد عايز يروح مكان يتصل علي الحج عيد وان شاء يكون عندكو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحج عيد عبد الحي
|التليفون:
|01287379224
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|العنوان:
|قريه فناره شارع القنال بعد شاطئ الريفيرا- فايد
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055286
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