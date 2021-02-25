(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع مواد البناء و البلوك بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( طائف ) ميكانيكي ديزل يوفر المصنع ( السكن + التامين + الاقامه + الانتقالات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085245
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3,600 جنيه
500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل