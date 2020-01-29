ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل

(للبيع)

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صورة الاعلان: ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل - في الإسكندرية مصر

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ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل السعة بالكيلو: 130 الوصف العام: ميزان حمام . بسيط وأنيق . قاعدة ثابتة لعدم إنزلاق القدمين يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا / احمد صادق
التليفون: 01112411252

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العنوان: سيدي بشر مدينه بنك فيصل- سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050941
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29/1/2020
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29/1/2020
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29/1/2020
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29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرولات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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