ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل السعة بالكيلو: 130 الوصف العام: ميزان حمام . بسيط وأنيق . قاعدة ثابتة لعدم إنزلاق القدمين يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب