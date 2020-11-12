ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

(للبيع)
|مواصفات ميزان الباركود الاليكتروني : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في الوجهة الامامية وامكانية تخزين حتي 400 صنف موديل TA POS-SC30 اعلي وزن 30 كيلو اقل وزن 200 جرام اللون ابيض مزود بمنفذ USB ومنفذ Ethernet السعر 1400 ريال قبل الضريبه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072614
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,100 ريال
1,299 ريال
2,900 ريال
2,900 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال