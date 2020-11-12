ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

مواصفات ميزان الباركود الاليكتروني : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في الوجهة الامامية وامكانية تخزين حتي 400 صنف موديل TA POS-SC30 اعلي وزن 30 كيلو اقل وزن 200 جرام اللون ابيض مزود بمنفذ USB ومنفذ Ethernet السعر 1400 ريال قبل الضريبه