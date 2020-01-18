(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠٠٠ صنف . الاصناف تكتب عربي او انجليزي • اقل وزن ٥جرام • لوحة المفاتيح ٢٢٤ صنف • به كارت شبكه • يمكن كتابه تاريخ صلاحية المنتج علي الاستيكر • يمكن اضافه اسم النشاط علي الاستيكر • شاشه اماميه للعامل وخلفيه للعيمل • يتم إرسال الأصناف بملف اكسيل علي الميزان مباشر عن طريق التوصيل بكابل شبكه • يمكن استخراج تقارير من برنامج الميزان نفسه لعدد مرات وزن المنتج كل يوم للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049499
4 ريال
5 دولار
2 ريال
8 ريال
4 ريال
5 دولار
1 ريال
5 ريال
4 ريال
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