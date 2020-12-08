ميزان باركود ديجيتال

(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حرارية ويزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطة التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجوده عالية وعمر افتراضي كبير متوفر لدينا ايضا ورق الطباعة الحراري فروعنا بالمملكة العربية السعودية الرياض/ الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط وبالإضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075631
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1 ريال