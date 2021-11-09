ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز * يزن من 20 جرام حتي 30 كجم * يدعم ضريبة القيمة المضافة * سعة التخزين حتي 10 الاف صنف * شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل *الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ *واجهة الميزان عربي انجليزي - مميزاته:- *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *لدينا خدمة مابعد البيع