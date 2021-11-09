ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية

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تفاصيل الإعلان
ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز * يزن من 20 جرام حتي 30 كجم * يدعم ضريبة القيمة المضافة * سعة التخزين حتي 10 الاف صنف * شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل *الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ *واجهة الميزان عربي انجليزي - مميزاته:- *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *لدينا خدمة مابعد البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اميرة
التليفون: 0550029406

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113450
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