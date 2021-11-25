(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز * يزن من 20 جرام حتي 30 كجم * يدعم ضريبة القيمة المضافة * سعة التخزين حتي 10 الاف صنف * شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل *الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ *واجهة الميزان عربي انجليزي - مميزاته:- *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *لدينا خدمة مابعد البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اميرة
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113163
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