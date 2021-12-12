ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب الوزن 3- قوة تحمل عالية 4- تدريب مجاني على البرمجة وغيرها من المميزات الهامة منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود حتي 30 كجم الميزان الالكتروني لدينا بافضل الأسعار ميزان الباركود الألكتروني الميزان الديجيتال ميزان الباركود للمحلات ميزان باركود للسوبر ماركت للنواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115377
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات كشف سرقة الملابس - في الرياض السعودية

بوابات كشف سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لأصحاب محلات الملابس نقدم احدث بوابات انذار سرقة الملابس، قم بتأمين محلك ضد سرقة الملابس من خلال احد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/12/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليك والحواجز الشوكية - في الرياض السعودية

المصدات الهيدروليك والحواجز الشوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تبحث الشركات الكبرى والمنشآت الحيوية عن أدوات لتفعيل الحماية الأمنية ولتنظيم الحركة بها ومن اهم هذه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/12/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلي الحديثة - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلي الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ما هي الشاشات التفاعلية ؟ الشاشات التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

4/12/2021
صورة الاعلان: شاشات اعرض التفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات اعرض التفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الألكتروني - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الألكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/11/2021
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية وحواجز شوكية - في الرياض السعودية

مصدات هيدروليكية وحواجز شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تبحث الشركات الكبرى والمنشآت الحيوية عن أدوات لتفعيل الحماية الأمنية ولتنظيم الحركة بها ومن اهم هذه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: طابعات كروت البلاستيكية ال ID - في الرياض السعودية

طابعات كروت البلاستيكية ال ID

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/11/2021
صورة الاعلان: بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة - في الرياض السعودية

بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/11/2021
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/11/2021
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات مرور الأفراد والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم في دخول وخروج ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/11/2021
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات - في الرياض السعودية

مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات العمودية ومصدات السيارات الهيدروليكية تعتبر من أقوي المصدات على الأطلاق ويتوافر لدينا جميع أ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/11/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/11/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/11/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

13/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager