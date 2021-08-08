ميزان باركود الكتروني

TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين حتي 10 الاف صنف - به شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل - الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ - - واجهة الميزان عربي انجليزي المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *دعم فني لمده عام مجانا *السعر1840 ريال يشمل ضريبة المضافة *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406 فروعنا : الرياض - جدة - الدمام - ا