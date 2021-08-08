ميزان باركود الكتروني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

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TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين حتي 10 الاف صنف - به شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل - الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ - - واجهة الميزان عربي انجليزي المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *دعم فني لمده عام مجانا *السعر1840 ريال يشمل ضريبة المضافة *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406 فروعنا : الرياض - جدة - الدمام - ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
القاهرة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,840 ريال
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102085
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