ميزان باركود الكتروني

(للبيع)
|TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين حتي 10 الاف صنف - به شاشة مزدوجة شاشة للموظف وشاشة للعميل - الميزان مزود باللغة العربية واللغة الانجليزية ethernet /USB مزود ايضا بمنفذ - - واجهة الميزان عربي انجليزي المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *دعم فني لمده عام مجانا *السعر1840 ريال يشمل ضريبة المضافة *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406 فروعنا : الرياض - جدة - الدمام - ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
القاهرة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,840 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102085
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