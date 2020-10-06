(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطه التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجوده عاليه وعمر افتراضي كبير (متوفر لدينا ايضا ورق الطباعه الحراري ) فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/ الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) وبالاضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072696
1 ريال