ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطه التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجوده عاليه وعمر افتراضي كبير (متوفر لدينا ايضا ورق الطباعه الحراري ) فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/ الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) وبالاضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072696
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير - في الرياض السعودية

بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager