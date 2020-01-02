ميزان باركود الكتروني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

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ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بكتابة اسم الصنف والسعر والوزن وتاريخ البيع على البون سهل الاستخدام ذو تصميم بسيط وعملي ,امكانية توصيله بالكمبيوتر والتعامل مع الكاشير طابعة حراريه هاديه وسريعه يمكنك ايضا حفظ السلع وتخزينها والتعديل على الاسعار بسهوله يوجد شاشة لرؤية الوزن والسعر يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطه التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجوده عاليه وعمر افتراضي كبير يعمل على التيار المباشر ويعمل ايضا كنظام كاشير وفاتورة مع توافر ورق الطباعه فروعنا بالمملكه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047589
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