ميزان باركود الكترونى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠٠٠ صنف . الاصناف تكتب عربي او انجليزي • اقل وزن ٥جرام • لوحة المفاتيح ٢٢٤ صنف • به كارت شبكه • يمكن كتابه تاريخ صلاحية المنتج علي الاستيكر • يمكن اضافه اسم النشاط علي الاستيكر • شاشه اماميه للعامل وخلفيه للعيمل • يتم إرسال الأصناف بملف اكسيل علي الميزان مباشر عن طريق التوصيل بكابل شبكه • يمكن استخراج تقارير من برنامج الميزان نفسه لعدد مرات وزن المنتج كل يوم ) ماركة الجهاز ماستر تايوانى تجميع صينى) للاستعلام وطلب المن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرحاب للتنمية
التليفون: 9660501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048691
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تاريخ الإعلان
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شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)

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الرياض - السعودية

اتصل

12/1/2020
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اجهزة نقاط البيع

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- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

2 ريال

11/1/2020
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11/1/2020
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

10/1/2020
صورة الاعلان: ورق رول طباعة حرارى - في الرياض السعودية

ورق رول طباعة حرارى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر مؤسسة رحاب التنمية للانظمة ورق رول طباعة حراري لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير المقاس الصناعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكتروني - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

10/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود - في الرياض السعودية

طابعة الباركود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الافضل والاسرع في طباعة الريسيت بدون اي انتظار طابعة باركود sewoo كوري الصنع بضمان 3سنوات وبارخص الا.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

6/1/2020
صورة الاعلان: اعمده امنيه هيدروليكيه - في الرياض السعودية

اعمده امنيه هيدروليكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات العمودية الهيدروليكية القابلة للسحب خصيصا لمداخل اللتي تطلب احتياطات امنية مشددة مثل المباني.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

2/1/2020
صورة الاعلان: جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات) - في الرياض السعودية

جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا جميع انظمة وبوابات دخول السيارات الالكترونية المعروفه ب بارير جيت والتى يتم من خلالها ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/1/2020
صورة الاعلان: ورق رول حراري (ورق الكاشير) - في الرياض السعودية

ورق رول حراري (ورق الكاشير)

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ورق رول حراري او مايسمى بكر ورق الكاشير لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير لاغنى عنها في مجالات عديده.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

31/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب وتنظيم صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب وتنظيم صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثاف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

31/12/2019
صورة الاعلان: جهاز كاشف الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز كاشف الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط - ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه للتحكم في دخول وخروج السيارات فهي توفر الامان الكامل لاي منشأه توضع بهامثل مواقف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

29/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

وابات دخول وخروج السيارات (بوابات الجراجات) بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

29/12/2019
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