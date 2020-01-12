ميزان باركود الكترونى

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠٠٠ صنف . الاصناف تكتب عربي او انجليزي • اقل وزن ٥جرام • لوحة المفاتيح ٢٢٤ صنف • به كارت شبكه • يمكن كتابه تاريخ صلاحية المنتج علي الاستيكر • يمكن اضافه اسم النشاط علي الاستيكر • شاشه اماميه للعامل وخلفيه للعيمل • يتم إرسال الأصناف بملف اكسيل علي الميزان مباشر عن طريق التوصيل بكابل شبكه • يمكن استخراج تقارير من برنامج الميزان نفسه لعدد مرات وزن المنتج كل يوم ) ماركة الجهاز ماستر تايوانى تجميع صينى) للاستعلام وطلب المن