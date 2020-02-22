ميزان باركود الاكتروني

منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود يدعم خاصية البحث عن الاسعار و تحديثا و تعديلها للتأكد ان كل المنتجات محدثة حسب أخر الاسعار.يمكن تعريف عده أصناف و اسعار وادارتها من خلال البرنامج سرعة البحث عن بيانات المنتج باستخدام رقم المنتج فقط. فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه ولدينا فروعنا في دولة البحرين للتواصل/0501194443 يوجد لدينا خدمة التركيب والصيانه في جميع انحاء المملكة