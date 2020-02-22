ميزان باركود الاكتروني

(للبيع)
|منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود يدعم خاصية البحث عن الاسعار و تحديثا و تعديلها للتأكد ان كل المنتجات محدثة حسب أخر الاسعار.يمكن تعريف عده أصناف و اسعار وادارتها من خلال البرنامج سرعة البحث عن بيانات المنتج باستخدام رقم المنتج فقط. فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه ولدينا فروعنا في دولة البحرين للتواصل/0501194443 يوجد لدينا خدمة التركيب والصيانه في جميع انحاء المملكة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053683
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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