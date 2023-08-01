ميزان الكثافة الرقمى

(For Sale)
|ميزان الكثافة الرقمي يستخدم لقياس كثافه المواد الصلبة والسائلة، واختيار كثافه السوائل القياسية، واختيار المواد القياسية كمؤشر علي الحجم اجهزه قياس علميه,ميزان,كثافه,سوائل,صلبه,دالتكس ايجيبت, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برجO204الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|1001160396
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239839
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
225 Pound
100 Pound
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