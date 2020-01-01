ميزان الكتروني

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تفاصيل الإعلان
ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠٠٠ صنف . الاصناف تكتب عربي او انجليزي • اقل وزن ٥جرام • لوحة المفاتيح ٢٢٤ صنف • به كارت شبكه • يمكن كتابه تاريخ صلاحية المنتج علي الاستيكر • يمكن اضافه اسم النشاط علي الاستيكر • شاشه اماميه للعامل وخلفيه للعيمل • يتم إرسال الأصناف بملف اكسيل علي الميزان مباشر عن طريق التوصيل بكابل شبكه • يمكن استخراج تقارير من برنامج الميزان نفسه لعدد مرات وزن المنتج كل يوم ) ماركة الجهاز ماستر تايوانى تجميع صينى) واتس 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: graphic
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الأقصر -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047272
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