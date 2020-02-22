(للبيع)
|ميزان التعبئة Packing Scale تعمل على تعبئة المنتج في أجوله بأوزان دقيقة مزودة بسير يعمل على نقل المنتج من ميزان التعبئة الي ماكينة الخياطة مزودة بماكينة خياطة تعمل على خياطة الاجولة مزودة بوحدة PLC وكما انها تعاود للصفر أليا مزودة بوحدة كنترول خاصه بها الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|982 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053753
اتصل
-555 جنيه
اتصل
741 جنيه
668 جنيه
563 جنيه
اتصل
822 جنيه
اتصل
852 جنيه
257 جنيه
20,000 جنيه
874 جنيه
586 جنيه
859 جنيه