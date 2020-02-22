ميزان التعبئة Packing Scale تعمل على تعبئة المنتج في أجوله بأوزان دقيقة مزودة بسير يعمل على نقل المنتج من ميزان التعبئة الي ماكينة الخياطة مزودة بماكينة خياطة تعمل على خياطة الاجولة مزودة بوحدة PLC وكما انها تعاود للصفر أليا مزودة بوحدة كنترول خاصه بها الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري